1500 Euro Schaden An Gerlinger Ampel gestreift

Am Mittwochmorgen ist es in der Füllerstraße in Gerlingen zu einer Unfallflucht gekommen. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, war ein 20-Jähriger mit seinem Wagen der Marke Mitsubishi gegen 8 Uhr aus Richtung der Steingrübenweg kommend unterwegs. Als er gerade an einer roten Baustellenampel wartete, streifte ein entgegenkommender Autofahrer seinen Wagen und fuhr anschließend davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstand an der hinteren linken Seite des Fahrzeugs.