125 Jahre Lyra Leonberg Beach-Party statt Straßenfest

Mitgliederzahl ist stabil geblieben

„Das war aber nur möglich, weil wir mit dem Eltinger Hof, dem gemeinsamen Vereinsheim des Musikvereins Lyra Leonberg und der Chorgemeinschaft Eltingen, ein eigenes Vereinsheim haben“, weiß die Vereinsvorsitzende. Andererseits hatte die im Vereinsheim integrierte Gaststätte seit Beginn der Pandemie auch mit den erheblichen Einschränkungen der Gästezahl zu kämpfen. „Auch im Interesse unserer Pächter hoffen wir, demnächst wieder im Normalzustand anzukommen“, sagt Margarete Berndt.

„Das ist nicht selbstverständlich, aber wir sind froh und dankbar, dass trotz all dieser Einschränkungen unsere Mitgliederzahl stabil geblieben ist“, zieht die Vereinsvorsitzende eine positive Bilanz. „Auch im Nachwuchsbereich müssen wir keine Abgänge verzeichnen. Schwierig war und ist allerdings die Gewinnung von Nachwuchsmusikern“, spricht die Vorsitzende ein Problem vieler Vereine landauf und landab an.

Gute Zusammenarbeit

Vor diesem Hintergrund seien alle interessierten Instrumentalisten eingeladen, an dem Projektorchester mitzuwirken. Dies auch, weil die Ensemblearbeit insbesondere in den Schulen durch Corona immer noch extrem eingeschränkt ist. Deshalb wird allen, die ein Instrument spielen, angeboten, für die nächsten Monate in einem der Ensembles der Lyra mitzuspielen. Das große Ziel ist das Seebühnen-Konzert der Jugend am 24. Juli im Leonberger Stadtpark.

Ebenfalls Corona geschuldet sei es leider nicht gelungen, im aktuellen Schuljahr eine Flötengruppe aufzustellen. „Die gute Nachricht: Die Bläserbande ist Anfang März mit zehn neuen Mitgliedern gestartet. Dies ist in Zusammenarbeit mit der Jugendmusikschule ein Format, in dem Anfängerinnen und Anfänger erstmals in einem Ensemble zusammenspielen“, sagt Margarete Berndt.

Tattoo und Beach-Party

In Vorbereitung ist ein neues Format: Ein Tattoo auf dem historischen Leonberger Marktplatz. Dazu wird mit der Werbegemeinschaft Faszination Altstadt zusammengearbeitet. Ein Tattoo ist ein gemeinsamer Auftritt mehrerer Orchester und Bands. Dies werden am 16. Juli der Musikverein Lyra Leonberg, die Harmoniemusik Hindelang und die Band Undercover Project sein. Das Konzert soll um 21 Uhr beginnen. Trotz der angekündigten Lockerungen sieht der Musikverein aktuell keine Möglichkeit, das bisherige Straßenfest in der Glemsstraße in diesem Jahr stattfinden zu lassen. „Um aber einerseits Einnahmen zu generieren und vor allem auch in der Stadt präsent zu bleiben, haben wir für den 18. und 19. Juni eine Alternativ-Veranstaltung geplant“, blickt Margarete Berndt in die Zukunft.

Dies soll ein Fest rund um das Vereinsheim Eltinger Hof werden. „Wir möchten dies in Zusammenarbeit mit unseren Gaststättenpächtern, dem Miteigentümer des Eltinger Hofes – der Chorgemeinschaft Eltingen – und unseren Nachbarn, den Firmen Autohaus Weeber Skoda und der Firma Granzow, veranstalten“, verrät die Vereinsvorsitzende. Die Planungen seien schon im Gange und nähmen bereits konkrete Formen an. Das Motto soll „Beach-Party“ sein.

Im Jahr 2022 hat der Musikverein Lyra Leonberg ein volles Programm

Auftritte und Aktionen

7. Mai

Auftritt beim Hoba Fäschd in Münchingen

15. Mai

Seebühnenkonzert des großen Blasorchesters des Musikvereins Lyra Leonberg im Stadtpark

28./29. Mai

Begrüßung bei den Belforter Tagen

18./19. Juni

Ersatz-Fest für das traditionelle Straßenfest: Veranstaltung um den Eltinger Hof unter dem Motto „Beach-Party“

25. Juni

Auftritt beim Leonberger Citylauf

26. Juni

Auftritt der Jugend beim Kirchplatzfest des Obst-, Wein- und Gartenbauvereins. Am Nachmittag Auftritt des großes Orchesters auf der Engelbergwiese bei einer Veranstaltung des Hospiz-Vereins

16. Juli

Tattoo auf dem Marktplatz Leonberg

23. August

Auftritt beim Strohländle

4. -6. November

Proben im Landesblasmusikzentrum in Plochingen

19. November

Jubiläumsjahreskonzert

24. Dezember

Auftritt im Gottesdienst in der Eltinger Michaelskirche

31. Dezember

Altjahrabendfeiern auf dem Marktplatz Leonberg und auf dem Kirchplatz Eltingen