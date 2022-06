120 Jahre Bauunternehmen Mörk Firmengründer hielt nichts vom Betonmischer

Der Seniorchef wollte vom Betonmischer nichts wissen

Dabei war Innovation nicht immer leicht gegen den väterlichen Einwand durchzusetzen. Eine Schlüsseltechnologie am Bau war sicher der Betonmischer, der um das Jahr 1900 in den USA erfunden wurde und in den 1920er Jahren auch in Deutschland zunehmend Anwendung fand. Als im Jahr 1922 Sohn Julius Mörk die Geschäftsführung im Baugeschäft des Vaters übernahm, brachte er diese Erfindung ins Gespräch, um die manuelle Arbeitskraft zu erleichtern. „Alles nur neumodischer Kram“, hatte laut einer firmeninternen Anekdote der Seniorchef dem Sohn entgegnet.

Der Sohn hat die Betonmischmaschine dann über den Kopf des Vaters hinweg bestellt und ist bei deren Anlieferung gar nicht erst im Betrieb erschienen. Einige Zeit später lieh der Vater die besagte Betonmischmaschine dann doch für eine seiner Baustellen aus. „Ich denke, dies dürfte ein Meilenstein in der Firmengeschichte gewesen sein, denn ohne den Mut von Julius Mörk, auf eine neue Technologie zu setzen, würde es die Firma heute vielleicht gar nicht mehr geben“, sagt Matthias Schäfer.

Spezialgebiet: Kirchenbau

Dieses Denken habe sich in der Unternehmenskultur gehalten: Neues auszuprobieren, Altes infrage zu stellen, neue Herausforderungen anzunehmen. Julius Mörk brachte aber nicht nur den Betonmischer ins Unternehmen, sondern baute das Geschäft aus. Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges war die Firma stetig gewachsen.

Und auch nach dem Krieg ging es bald mit ersten Bauprojekten weiter. Schon damals waren Kirchenbauwerke wie beispielsweise die katholische Kirche in Leonberg darunter. Da ließ sich Julius Mörk nicht von den lokalen Widerständen gegen die „katholische Kathedrale“ beeindrucken, herrschte doch in Leonberg die Meinung, die „Katholen sollen ihre Bibel zuhause lesen“. Beim Bau dieser Kirche waren der Materialmangel und die Beschaffung von Sondergenehmigungen große Herausforderungen. Zudem wurden auch Passierscheine benötigt, damit die Bauleute überhaupt in der Besatzungszone der Alliierten tätig werden konnten.

Für Matthias Schäfer ein Déjà-vu: „Die Materialengpässe stellen bei der Einhaltung der Plan- und Projektkosten auch heute wieder eine Herausforderung dar, der wir uns stellen müssen“, weiß er aus der Praxis. Aus diesen kirchlichen Projekten etablierte sich später ein eigener Geschäftsbereich, der auch andere Bauvorhaben im sozial-diakonischen Umfeld mit abdeckt.

Niederlassung in Australien für Entsalzung von Meerwasser

Kurz bevor Martin Brezger 2012 an seinem 60. Geburtstag die Geschäftsführung an Matthias Schäfer übergab, brachte er mit „Mörk Water“ noch einen völlig neuen Geschäftsbereich auf den Weg: eine solarbetriebene Meerwasserentsalzungsanlage. Damit wollte das Inhaberehepaar Barbara und Martin Brezger in Regionen mit Trinkwassermangel gezielt helfen. Inzwischen ist „Mörk Water“ in Australien angesiedelt und etabliert, wohin das Ehepaar ausgewandert ist. Insbesondere in der Asien-Pazifik-Region sind schon einige Wasserentsalzungsanlagen entstanden. Unter anderem für gemeinnützige Organisationen werden diese Projekte von Australien aus vorangetrieben.

Ein weiterer entscheidender Meilenstein war 1974 der Einstieg in den Schlüsselfertigbau unter der Leitung von Dietrich Brezger. Dieser hatte als Schwiegersohn von Julius Mörk sieben Jahre zuvor in vierter Generation die Leitung des Familienbetriebs übernommen. Bis dahin war Mörk überwiegend im klassischen Baugeschäft angesiedelt: Man hatte eigene Handwerker, Rohbaufachleute und Baumaschinen vorgehalten, was jedoch in der massiven Bauflaute der 1990er Jahre aufgegeben werden musste.

Ingenieurdienstleistung rückt in den Mittelpunkt

Seitdem liegt ein Hauptaugenmerk auf der Ingenieurdienstleistung und Architekturplanung für städtebauliche Entwicklungen und schlüsselfertige Immobilien aus einer Hand. Mörk plant, die Bauausführung erbringen Nachunternehmer – wobei Mörk die Gesamtverantwortung, unter anderem in der Projekt- und Bauleitung bis zur Schlüsselübergabe und in der darauf folgenden Gewährleistung übernimmt.

Als 1984 Sohn Martin Brezger das Ruder übernahm, führte er die Ausrichtung auf die Ingenieurleistung weiter, seit 2002 auch überregional. Heute erwirbt Mörk ganze Grundstücke und bebaut diese in Eigenregie. Ein solches Großprojekt war die Entwicklung, Planung und Umgestaltung eines großen Baufelds des Olga-Areals in Stuttgart.

Alles aus einer Hand – von der Planung bis zur Fertigung

„Wir denken und entwickeln Immobilien von innen nach außen“, sagt der Geschäftsführer Matthias Schäfer. „Was nützt es einem Gewerbebetrieb, wenn wir ihm eine formschöne Fertigungshalle hinstellen, ohne Produktionsfluss und Fertigungs- und Wertschöpfungsprozesse in die Planung mit einzubeziehen? Dann stehen die Maschinen womöglich nicht optimal, der Fertigungsablauf ist ineffektiv,“ erklärt der Geschäftsführer, der selbst aus der Industrie kommt und im Jahr 2012 zu Mörk in die Planungs- und Baubranche stieß.

So bieten die Leonberger die Fertigungsplanung gleich mit an. Ein solches Projekt war jüngst der Produktionsneubau bei Almü Präzisionswerkzeug in Zell unter Aichelberg. Dabei wurden Fertigungslayout und Gebäudeplanung in 3D und mithilfe von Virtual Reality durchgeführt. Das Zusammenspiel von Architektur und Intralogistik hin zur Gebäudestruktur habe für einen optimalen Materialfluss und ressourcenorientierte Produktionsprozesse gesorgt.

Mörk: 120 Jahre voller Entwicklungen

Aktuell

Das Leonberger Bauplanungsunternehmen beschäftigt aktuell 110 Mitarbeitende. Das sind überwiegend Architekten, Fachplaner und Bauingenieure. Vor der Coronapandemie lag 2019 der Umsatz bei rund 80 Millionen Euro.

Rückblick

Die Firma Mörk hat nach eigenen Angaben die beiden zurückliegenden Jahre gut gemeistert. Ein wesentlicher Grund sei die Digitalisierung der Arbeitsprozesse gewesen. Nicht nur, dass bei Projektentwicklung und Planung moderne Software und Technik zum Einsatz kommen, auch die Architekten und Planer seien es gewohnt, mobil zu arbeiten. „Agilität leben wir schon seit vielen Jahren. Wir vertrauen unseren Beschäftigten voll und ganz, das ist unsere traditionell familiäre Unternehmenskultur; da war der Schritt zum Homeoffice überhaupt keine Umstellung für uns“, blickt Geschäftsführer Matthias Schäfer auf die beiden letzten Jahre zurück.

Ausblick

Mit Blick in die Zukunft, meint der Mörk-Geschäftsführer, dass der Bedarf für Veränderungen politisch und gesellschaftlich groß sei. Deutschland sollte umgebaut werden. Schäfer sieht die Zukunft optimistisch: „Aufgrund der guten Auftragslage und steigenden Nachfrage denken wir, in den kommenden fünf Jahren den nächsten Wachstumssprung machen zu können.“ Größte Herausforderungen seien der Fachkräftemangel sowie die Materialverfügbarkeit. Darum gelte es, das Augenmerk verstärkt auf die Ressourcenseite zu richten.