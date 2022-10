Zwischen Sonntag, 18.30 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, ist in einen Hofladen im Esslinger Weg in Korntal-Münchingen eingebrochen worden. Der Täter hebelte ein Fenster auf und gelangte so ins Innere des Geschäfts. Dort durchsuchte er mehrere Geldkassen, aus denen er auch Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendete. Anschließend machte sich der Einbrecher aus dem Staub. Den angerichteten Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Telefonnummer 07 11 / 8 39 90 20, sucht nun nach Zeugen.