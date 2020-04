100 Jahre OGVW Eltingen-Leonberg Ein runder Geburtstag, der wegen Corona nicht gefeiert wird

Auch der Buspendelverkehr vom Leobad hoch in die Feinau-Höhen wäre problematisch geworden. Normalerweise können acht Fahrgäste mit. „Jetzt wären höchstens vier machbar gewesen“, meint der gebürtige Rheinland-Pfälzer, der in einem Weinbaubetrieb in Zell an der Mosel groß geworden ist.